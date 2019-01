Voltalia SA

Voltalia lance la construction du nouveau projet éolien VSM 2 (128 MW) au Brésil



24-Jan-2019 / 17:40 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a signé avec Siemens Gamesa un contrat d'achat de 36 turbines éoliennes afin de lancer la construction de la centrale VSM 2 (128 MW) « Après avoir sécurisé plusieurs contrats long-terme de vente d'électricité au Brésil depuis fin 2017, nous sommes actuellement en train de construire 291 MW de nouvelles capacités de production, avec une mise en service prévue courant 2020, ce qui représente une anticipation significative sur les calendriers contractuels. Nous installerons un total de 83 nouvelles éoliennes supplémentaires dans notre cluster de Serra Branca, qui se situe dans l'une des zones les plus ventées du Brésil. Le projet VSM 2 porte à 911 MW notre puissance totale aujourd'hui en opération et en construction » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Comme pour les centrales de Vila Acre (27 MW) et plus récemment VSM 1 (163 MW), Voltalia a une nouvelle fois sélectionné Siemens Gamesa pour la fourniture des turbines éoliennes qui équiperont la centrale de VSM 2 (128 MW). Les 36 turbines qui seront installées sont du modèle SG 3.4-132 avec une puissance nominale de 3,55 MW chacune. Les rotors d'un diamètre de 132 mètres culmineront à 120 mètres au-dessus du sol. Le projet VSM 2 est situé au sein du cluster de Serra Branca, à proximité immédiate de VSM 1 dont la construction a déjà débuté, et bénéficiera donc d'économies d'échelle significatives durant la phase de construction et pour les installations de connexion au réseau, en plus de conditions de vent exceptionnelles. Les contrats long-terme de vente d'électricité sécurisés pour VSM 2 débuteront en 2021 (64 MW) et 2024 (64 MW). L'électricité produite entre la mise en service de la centrale et ces dates sera vendue à des prix attractifs sur le marché libre. Voltalia au Brésil : chiffres-clés Voltalia est un acteur majeur au Brésil, avec un excellent track record. L'équipe locale a développé depuis 2006 un portefeuille de projets de grande envergure comprenant : 724 MW en opération et en construction au sein des clusters de Serra Branca (éolien), Sao Miguel do Gostoso (éolien), ainsi qu'à Oiapoque (hybride diesel et solaire );

2.7 GW de projets en développement [1] , principalement situés dans les états de Rio Grande do Norte et Bahía pour des projets avant tout éoliens et solaires. Prochaine publication : résultats annuels 2018, le 18 mars 2019 A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage ; il dispose d'une puissance en opération et en construction de 911 MW à date.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Fort de ses 550 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small . Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Secrétaire général : Marie de Lauzon Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] projets qui seront détenus par Voltalia ou vendus à des clients tiers Fichier PDF dépôt réglementaire



