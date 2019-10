Voltalia SA

Voltalia lance la production de sa première centrale en Afrique sur le site égyptien de Râ Solar



08-Oct-2019 / 07:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce que sa centrale solaire égyptienne Râ Solar (32 MW), première centrale développée, construite et exploitée par le Groupe sur le continent africain, est désormais achevée et a débuté sa production La centrale de Râ Solar est désormais construite et a commencé à produire ses premiers mégawattheures. Composée de 93 150 panneaux photovoltaïques produits par Suntech, elle bénéficie de l'ensoleillement élevé de la région, avec un facteur de charge attendu supérieur à 25%. Voltalia bénéficie d'un contrat de vente d'électricité de 25 ans avec l'opérateur national égyptien (EETC). Située dans la région d'Assouan (Haute-Egypte), la centrale fait partie du complexe de Benban, l'un des plus grands complexes de centrales solaires au monde avec une capacité totale devant atteindre 1,8 GW. Ce complexe permettra d'éviter l'émission de deux millions de tonnes de CO2 par an, tout en améliorant l'accès à une énergie compétitive en Egypte. Benban est donc essentiel à l'atteinte de l'objectif de 2 GW de capacité solaire que s'est fixé le gouvernement égyptien dans le cadre de l'accord de Paris en 2015. Entièrement développée et construite par Voltalia, qui en assurera l'exploitation-maintenance, Râ Solar est la première centrale de l'entreprise à entrer en production sur le continent africain. Voltalia dispose en Afrique d'un important pipeline de projets en développement, qui a atteint 1,2 GW à fin juin 2019. L'entreprise construit actuellement 50 MW au Kenya pour son compte propre et 63,6 MW pour compte de clients tiers au Kenya et au Burundi. « La fin de la construction de la centrale de Râ Solar marque une nouvelle étape pour Voltalia, puisqu'il s'agit notre première centrale en exploitation en Afrique. Avec des contrats sécurisés dans cinq pays africains, notre démarrage sur le continent a été rapide. Conformément à notre stratégie de développement dans des zones où les énergies renouvelables sont compétitives, l'Afrique est une de nos trois régions clés pour l'atteinte de nos ambitions à horizon 2023 » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Prochain rendez-vous : Chiffres d'affaires du 3ème trimestre, le 23 octobre 2019 A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,1 GW, dont 0,6 GW sont sécurisés. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 697 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : pdf-VF

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MAEIHYPFOB