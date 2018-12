Voltalia SA

Voltalia lance un programme de rachat d'actions et réaffirme sa confiance dans ses perspectives



18-Déc-2018 / 07:25 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code: FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions. La mise en ?uvre de ce programme de rachat d'actions, conforme à l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale du 24 mai 2018, permet aux dirigeants de réaffirmer leur confiance dans leurs capacités à atteindre les objectifs 2020 et, au-delà, dans les perspectives de croissance forte et rentable du Groupe. Voltalia a en effet annoncé le 4 septembre dernier que l'objectif de 1 GW était désormais sécurisé grâce aux récents succès du Groupe au Brésil, en Afrique et en France. Voltalia disposera alors d'une base installée lui permettant de bénéficier d'effets d'échelle significatifs, encore accrus par les prestations offertes aux clients tiers. « Confiants dans nos perspectives, nous profitons de la conjoncture boursière et d'un cours exceptionnellement bas pour initier ce programme de rachat d'actions. D'une taille limitée, ce programme doit notamment permettre de couvrir en grande partie nos plans 2016 et 2018 d'attribution d'actions de performance, en préservant les intérêts de l'ensemble de nos actionnaires » déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Voltalia a confié ce jour un mandat de rachat d'actions à un Prestataire de Services d'Investissements qui pourra racheter les actions sur le marché aux dates qu'il jugera opportunes. Prochaine publication : revenus du T4 2018, le 23 janvier 2019 A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et biomasse ; il dispose d'une capacité installée totale de 524 MW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Fort de plus de 4 9 0 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

