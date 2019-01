Voltalia : lancement d'un projet solaire-stockage en Guyane

17/01/2019 | 08:43

Voltalia annonce le lancement de la construction du projet Savane des Pères en Guyane française, une centrale solaire de 3,8 MW associée à un système de stockage par batteries de 2,6 MW / 2,9 MWh adapté aux besoins locaux.



Ce projet, le premier du genre pour Voltalia, a été remporté en juin 2016 lors de l'appel d'offres lancé en France par le Ministère de l'Ecologie, qui visait à encourager le développement de l'énergie solaire dans les départements d'outre-mer.



Le stockage sera utilisé afin d'augmenter la prédictibilité et la fiabilité de la centrale. Savane des Pères bénéficiera d'un contrat avec un tarif sécurisé sur 25 ans qui commencera à la mise en service de la centrale attendue au second semestre 2019.



