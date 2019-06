Voltalia : lancement d'une augmentation de capital

24/06/2019 | 09:28

Voltalia annonce le lancement ce lundi d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut d'environ 376 millions d'euros.



L'opération entraînera l'émission de 40.829.520 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 9,20 euros. La période de souscription se déroulera du 27 juin au 8 juillet inclus, et le règlement-livraison est prévu le 15 juillet.



Le groupe d'énergies renouvelables précise que la levée de fonds est sécurisée par des engagements de souscription de Creadev, actionnaire de contrôle, Proparco, investisseur historique, et la BERD, nouvel investisseur, pour un total d'environ 283 millions d'euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.