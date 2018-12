Voltalia : mise en oeuvre du programme de rachat d'actions

18/12/2018 | 07:51

Confiant dans ses objectifs 2020, Voltalia annonce la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions conforme à l'autorisation de l'assemblée générale du 24 mai, profitant 'de la conjoncture boursière et d'un cours exceptionnellement bas'.



'D'une taille limitée, ce programme doit notamment permettre de couvrir en grande partie nos plans 2016 et 2018 d'attribution d'actions de performance, en préservant les intérêts de l'ensemble de nos actionnaires', déclare le directeur général Sébastien Clerc.



Le groupe spécialisé dans les énergies renouvelables a confié un mandat de rachat d'actions à un prestataire de services d'investissements qui pourra racheter les actions sur le marché aux dates qu'il jugera opportunes.



