Voltalia : objectif d'un GW de capacité sécurisé

04/09/2018 | 08:12

Voltalia indique assurer l'atteinte de son objectif d'un GW de capacité installée en 2020 en remportant un nouveau projet de 60 MW au Brésil, lors des enchères organisées le 31 août dernier par le régulateur brésilien ANEEL.



Situé dans le cluster Serra Branca de Voltalia dans l'État du Rio Grande do Norte, une région connue pour ses conditions de vent exceptionnelles, ce projet éolien baptisé VSM 2 (Ventos da Serra do Mel 2) est d'une durée de 20 ans et débutera le 1er janvier 2024.



