Voltalia poursuit son développement en France dans le secteur de l'énergie solaire



01-Oct-2019 / 18:17 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir remporté un parc solaire de 10,2 MW situé sur la commune de Wintzenheim dans le cadre de l'appel d'offres « transition énergétique du territoire de Fessenheim ». Par ailleurs, Voltalia annonce la mise en service de sa centrale solaire de Tresques en Occitanie, d'une puissance de 3 MW et la fin de la construction de sa centrale solaire de Parroc, en Nouvelle Aquitaine, d'une puissance de 5 MW avec une mise en service attendue très prochainement Voltalia a remporté un contrat de vente d'électricité de 20 ans lors de la première phase d'appels d'offres visant à accompagner la « transition énergétique du territoire de Fessenheim », dans le Haut-Rhin (France). Cette série d'appels d'offres permet de soutenir l'économie de la région dans la perspective de l'arrêt des deux réacteurs nucléaires de la centrale de Fessenheim prévu pour février et juin 2020. D'une puissance de 10,2 MW, le projet Logelbach est situé sur la commune de Wintzenheim sur une ancienne décharge d'ordures ménagères comportant des installations de dégazage. Le futur parc solaire permettra donc de valoriser ce terrain pollué et sans usage. La production du projet sera équivalente à la consommation de 13 400 habitants (hors chauffage). La mise en service de la centrale solaire est attendue au cours du premier semestre 2021. Par ailleurs, Voltalia a mis en service la centrale solaire de Tresques. La centrale solaire de Parroc, dont la construction vient de s'achever, sera, quant à elle, mise en service très prochainement. Ces centrales sont toutes deux Lauréates de la 2ème session de l'appel d'offres CRE IV durant l'été 2017. Leur construction respective s'est réalisée conformément au calendrier annoncé. Elles permettront d'alimenter la consommation d'environ 10 000 personnes. La centrale solaire de Parroc se situe dans le département de la Haute-Vienne (France), sur une zone d'activité de la commune de Rochechouart. Il s'agit du premier parc solaire sur le territoire de la Communauté de Communes Porte Océane Limousin et du 3ème parc construit en Haute-Vienne. La centrale solaire de Tresques se situe dans le département du Gard (France), sur la commune du même nom. Situé sur un ancien site industriel, le crassier de l'usine de matériaux de construction Siporex, le projet de centrale solaire est né de la volonté de la commune de valoriser ce site dégradé. La centrale a bénéficié cet été de la mise en place d'un financement participatif (crowd funding), bouclé avec succès pour un montant de 350.000 euros. 101 personnes ont souscrit à ce financement local. Prochaine publication : revenus du T3 2019, le 23 octobre 2019 A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Voltalia dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,1 GW, dont 0,6 GW sont sécurisés. Fort de ses 697 collaborateurs dans 18 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



