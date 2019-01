Voltalia : record de production au second semestre

09/01/2019 | 08:51

Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables Voltalia annonce avoir établi un nouveau record de production au second semestre 2018, à 1,28 TWh, en hausse de 59% par rapport au premier semestre.



'Cette performance est le fruit des bonnes conditions de vent au Brésil et du niveau globalement élevé des taux de disponibilité, grâce à notre programme efficace d'exploitation-maintenance', explique le directeur général Sébastien Clerc.



Dans la continuité du troisième trimestre et grâce aux tendances positives décrites lors de la communication des résultats du premier semestre, Voltalia confirme ses perspectives court-terme de rentabilité fortement améliorée au second semestre par rapport au premier.



