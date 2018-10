Voltalia : remporte deux projets de stockage d'électricité

15/10/2018 | 18:23

Le groupe Voltalia annonce ce lundi soir avoir été sélectionné par la CRE (Commission de régulation de l'énergie) pour deux projets de stockage par batteries d'une puissance installée totale de 10 MW en Guyane française.



Les deux unités de stockage, de 5 MW chacune, seront équipées de batteries de la technologie lithium-ion. La première unité répondra à un besoin d'arbitrage quotidien. Quant à la seconde, elle permettra de répondre à un service de régulation de fréquence du réseau.



'Nous sommes fiers de pouvoir mettre une nouvelle fois notre connaissance des réseaux non-interconnectés et notre savoir-faire en termes de stockage au service des Guyanais. Ils bénéficieront d'une électricité moins chère en période de pointe et d'un réseau électrique plus stable', déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.