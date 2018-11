Voltalia : signe un contrat de vente d'électricité avec BRF

14/11/2018 | 18:15

Voltalia signe un contrat privé de vente d'électricité avec BRF, l'un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire avec 100 000 employés dans 140 pays.



Ce nouveau contrat va accroître la taille du projet éolien VSM 2 de Voltalia, qui passera de 64 MW à 128 MW. Le cumul des revenus futurs sécurisés par des contrats long-terme excède désormais 4 milliards d'euros.



' Ce contrat va non seulement baisser les coûts d'approvisionnement en électricité de notre client BRF pour une durée de 10 ans, mais aussi profiter à Voltalia, puisque notre prix de vente est plus de 50% supérieur au tarif du contrat de 20 ans sécurisé pour VSM 2 en août. Grâce à l'expérience accumulée sur le marché libre, nous pouvons offrir des opportunités attractives à de nombreux clients privés en Europe, en Afrique et en Amérique latine ', a déclaré Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.



