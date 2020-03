Voltalia : va construire son plus grand parc solaire

02/03/2020 | 18:28

Voltalia a obtenu des contrats de vente d'électricité long-terme supplémentaires totalisant 238 MW avec plusieurs acheteurs, dont la utilities brésilienne Copel et Braskem.



Braskem achètera l'électricité produite par les centrales SSM 1&2 dans le cadre d'un contrat de 20 ans.



' Grâce au contrat de Braskem, la centrale solaire SSM 1&2 atteindra une puissance installée de 270 MW, ce qui en fera le plus grand projet solaire de Voltalia ' indique le groupe.



Sa construction devrait débuter au second semestre 2020, avec une date de mise en service au premier semestre 2022.



