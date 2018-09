Voltalia : vente de projets éoliens et partenariat au Brésil

11/09/2018 | 08:41

Voltalia indique avoir développé et vendu un portefeuille de 197 MW de projets éoliens prêts à construire à Echoenergia, société du groupe Actis, dans le cadre d'un partenariat plus large concernant de futurs projets éoliens au Nord-Est du Brésil.



Ce partenariat donnera accès à Echoenergia à une série de projets prêts à construire au sein du cluster de Voltalia de Serra Branca, jusqu'à un maximum de 500 MW. Il permettra à Voltalia de partager le coût d'une nouvelle ligne de transmission au sein de Serra Branca.



La société française d'énergies renouvelables tirera des revenus de services de la vente du site ainsi que des autres services locaux fournis à Echoenergia pendant la construction et l'exploitation de ses centrales.



