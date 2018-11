Voltalia : Portzamparc toujours à l'achat après BRF

15/11/2018 | 10:48

Les analystes de Portzamparc sont toujours d'avis d'acheter l'action Voltalia, saluant un contrat récemment annoncé par le 'développeur' et producteur d'électricité d'origine renouvelable. Fixé à 12,8 euros, l'objectif de cours de cours augure potentiellement d'une hausse supérieure à 40%.



Le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes salue le contrat signé par Voltalia avec le groupe brésilien BRF, 'l'un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire avec 100.000 employés dans 140 pays', qui porte sur dix ans à compter de janvier 2021. 'Les tarifs sont avantageux' car '50% plus élevés que le contrat de vingt ans signé en août', relève une note.



Il s'agit selon Portzamparc d'une 'excellente nouvelle qui crédibilise la 'guidance' d'EBITDA (à horizon) 2020 (...) grâce à ces nouvelles capacités, qui plus est à des tarifs très attractifs grâce à ce contrat long terme'.





