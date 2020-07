Voltalia : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voltalia annonce avoir signé un partenariat avec IKEA France pour la mise en place d'un service clé en main d'installation de panneaux solaires en toiture chez les particuliers. " Disponible à partir de l'automne 2020 dans le sud de la France, puis progressivement dans toute la France d'ici fin 2020, il démocratise l'accès à l'énergie solaire pour le plus grand nombre grâce à un service simple et abordable '' a souligné le spécialiste des énergies renouvelables.Le parcours client est simple. Après avoir pris des informations sur IKEA.fr ou en magasin, les clients de IKEA France pourront faire une simulation via un outil en ligne et ensuite se faire accompagner de la visite technique jusqu'au service après-vente par les experts de Voltalia pour bénéficier d'une installation photovoltaïque sur leur toiture.