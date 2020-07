Voltalia : Revenus consolidés en hausse de 97 % à taux constants au T2 2020. Le niveau record des contrats remportés au S1 2020 soutient le plan de développement moyen-terme

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information financière du deuxième trimestre 2020 21 juillet 2020 Revenus consolidés en hausse de 97 % à taux constants au T2 2020 Le niveau record des contrats remportés au S1 2020 soutient le plan de développement moyen-terme T2 2020 : nouvelle accélération de la croissance des revenus Croissance solide des Ventes d'énergie grâce aux nouvelles mises en service et à l'intégration réussie d'Helexia

Baisse des Services liée à un moindre volume interne, croissance robuste avec les clients tiers (x3 vs. le T2 2019)

Niveau record de nouveaux contrats au S1 2020

Niveau record de nouveaux contrats au S1 2020 595 MW de nouveaux contrats long-terme signés dans différents pays, leadership confirmé auprès des entreprises

long-terme signés dans différents pays, leadership confirmé auprès des entreprises Développement soutenu des Services aux clients tiers Ambitions de puissance installée et d'EBITDA maintenues, dans un environnement moins stable du fait de la crise économique et sanitaire Ambitions 2020 : impact limité sur les activités mais volatilité accentuée du real brésilien par rapport à l'euro

Ambitions 2023 : objectif de capacité désormais sécurisé à 81% par des contrats de vente d'énergie déjà signés Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ses revenus du deuxième trimestre 2020. Au T2 2020, les revenus de Voltalia augmentent significativement, portés par la croissance de notre parc de centrales, la hausse des revenus issus des Services pour les clients tiers et l'intégration réussie d'Helexia. Ce trimestre a également été marqué par la mise en service de VSM1 (163 mégawatts) notre plus grand parc éolien au monde, traduisant la mobilisation continue de nos équipes dans un contexte très difficile. Grâce à cette nouvelle étape, notre puissance installée en exploitation atteint 820 MW. La crise sanitaire et économique créé un environnement moins stable à court terme mais notre modèle d'activité est orienté long-terme. Le niveau record de 595 MW de nouveaux contrats long-terme remportés au cours du premier semestre 2020 en est une parfaite illustration puisqu'il sécurise plus de 80% de nos ambitions de puissance installée à horizon 2023 » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Revenus du deuxième trimestre et du premier semestre 2020 Var. à Var. à Var. à Var. à En millions d'euros T2 2020 T2 2019 taux S1 2020 S1 2019 taux taux réels taux réels constants1 constants1 Ventes d'énergie 32,3 24,1 +34% +59% 62,5 45,5 +37% +56% Services 29,0 38,3 -24% -18% 50,2 73,9 -32% -29% Éliminations2 -9,7 -32,3 -70% -68% -24,0 -62,5 -62% -60% Revenus consolidés 51,7 30,13 +72% +97% 88,7 56,93 +56% +74% Calculée sur la base des revenus 2020 au taux de change 2019 Éliminations : les services fournis par l'activité Services pour les centrales électriques du Groupe sont éliminés lors de la consolidation financière Données du T2 2019 sans la cession définitive de 60% de la centrale solaire de Coco-Banane, finalement enregistrée au second semestre 2019 : voir le communiqué de presse des résultats du premier semestre 2019 daté du 25 septembre 2019 1

Autres chiffres clés T2 2020 T2 2019 Variation S1 2020 S1 2019 Variation Production (en GWh) 519 410 +27% 915 757 +21% Puissance installée (fin de la période, MW) 820 534 +54% Revue des activités Ventes d'énergie Les revenus au S1 2020 atteignent 62,5 millions d'euros, en hausse de 56% à taux de change constants, portés par l'augmentation de la puissance installée en exploitation dans les différentes régions. Celle-ci atteint 820 MW à fin juin 2020. La croissance à taux de change courants est de +37%, traduisant l'affaiblissement des devises émergentes par rapport à l'euro dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale. Le taux moyen EUR/BRL était ainsi de 5,4 au premier semestre 2020, contre 4,3 au premier semestre 2019. Helexia, spécialiste des toitures solaires et de l'efficacité énergétique, consolidé depuis juillet 2019, a représenté 18% des revenus du premier semestre 2020. Les revenus d'Helexia sont en hausse de 24% par rapport au premier semestre 2019. De nouvelles centrales ont commencé à produire en Espagne et au Portugal au deuxième trimestre 2020, portant la puissance installée en exploitation d'Helexia à un total de 71 MW. Les revenus au T2 2020 s'établissent à 32,3 millions d'euros, en hausse de 34% par rapport au T2 2019. La hausse est de 59% à taux de change constants : au Brésil, 55% des revenus, malgré les conditions climatiques défavorables, Voltalia enregistre une croissance de sa production grâce à la montée en puissance de VSM1. Désormais le plus grand parc éolien de Voltalia en exploitation (163 MW), VSM1 a enregistré des revenus provenant des ventes d'électricité et de pénalités reçues de prestataires en retard sur leurs engagements contractuels ;

en France, 26% des revenus, la production a fortement augmenté grâce aux nouvelles centrales solaires (y compris sur toitures) et hydroélectriques installées et consolidées depuis le troisième trimestre 2019 et aux bonnes performances des centrales éoliennes plus anciennes ;

dans les autres pays (Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Grèce et Egypte), 19% des revenus, Voltalia enregistre la première contribution des nouvelles centrales solaires, au sol et sur toitures. Les performances ont été excellentes en Égypte, supérieures aux attentes. Services Les revenus au S1 2020 ont diminué de 29% à taux de change constants et de 32% à taux de change courants, reflétant la baisse des ventes internes en l'absence de projets fortement contributeurs. Par ailleurs, les ventes aux clients tiers ont été multipliées par plus de 2 par rapport au premier semestre 2019, grâce à la forte activité commerciale de la fin 2019 et du début 2020. Les revenus au T2 2020 s'établissent à 29,0 millions d'euros, en baisse de 18% à taux de change constants et de 24% à taux de change courants par rapport au T2 2019. Avec des revenus de 23,2 millions d'euros au T2 2020, l'activité Développement, Construction et Fourniture d'équipements est en repli par rapport au T2 2019. Cette baisse est imputable au recul des ventes internes en l'absence de projets fortement contributeurs par rapport au T2 2019 qui avait bénéficié de revenus internes de Développement et Construction importants, notamment liés au projet Cacao en Guyane. Les ventes aux clients tiers ont augmenté grâce aux contrats de Construction en cours, notamment en Afrique et en Europe 2

(principalement au Portugal), et aux ventes de projets prêts à construire avec services, pour un total de 94 MW au Brésil. Cela comprend la vente d'un projet éolien de 67 MW à Total-Eren4 et un nouveau partenariat signé avec une entreprise de construction internationale. Avec des revenus de 5,8 millions d'euros au T2 2020, l'activité Exploitation-Maintenance est en légère baisse par rapport au T2 2019 (-3% à taux de change constants) qui incluait le rééquipement ( repowering ) de la centrale solaire Coco-Banane en Guyane, avant sa vente au T3 2019. Les éliminations de revenus ont suivi la baisse des ventes internes et sont divisées par 3,3 par rapport au T2 2019, à 9,7 millions d'euros. Développements récents (sélectionnés) En avril, Voltalia, avec sa filiale Helexia, a remporté des appels d'offres en France pour cinq projets et une puissance installée totale de 28 MW, dont 5,6 MW de nouveaux projets. L'un des projets est situé en Guyane française, une première pour Helexia, et marque l'arrivée du spécialiste des toitures sur ce marché bien connu de Voltalia.

En mai, Voltalia a remporté un contrat de concession de 30 ans pour une centrale solaire de 140 MW à Karavasta, en Albanie. Le projet de Karavasta constituera la deuxième plus grande centrale solaire de Voltalia dans le monde. Voltalia est actif en Albanie depuis 2018, avec des contrats de construction clé en main pour trois centrales photovoltaïques (7,5 MW) de clients tiers, situées à proximité du futur projet Karavasta.

En juin, Voltalia a signé un corporate PPA (contrat d'achat direct d'électricité renouvelable) de 20 ans avec Auchan Retail pour fournir de l'énergie solaire aux sites français du distributeur. Voltalia va développer, construire, exploiter, assurer la maintenance et financer ces nouvelles centrales solaires dédiées d'une puissance totale de 61 MW. Leur mise en service est prévue entre 2021 et 2022.

Début juillet, et pour amplifier sa contribution à la transition énergétique, Voltalia a signé un partenariat avec IKEA France pour fournir des solutions de toitures solaires clé en main aux clients de l'enseigne. En s'appuyant sur le savoir-faire technique et la puissance du service d'approvisionnement de Voltalia, les partenaires entendent permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'énergie solaire. Les ambitions de puissance installée et d'EBITDA 2020 et 2023 sont maintenues dans un environnement moins prévisible du fait de la crise sanitaire et économique Comme communiqué lors de la présentation des résultats annuels 20195, la crise sanitaire et économique engendre des risques nouveaux qui rendent l'environnement de Voltalia moins prévisible. Les trois risques principaux identifiés par Voltalia concernaient 1) la faculté à mener sans retard les grands chantiers de construction en cours et futurs des centrales détenues par Voltalia, 2) la capacité des clients de Voltalia dans les Services (principalement les ventes de développement et de construction de projets) à avancer dans leurs processus de décision et 3) les variations de devises (essentiellement le réal brésilien). Au premier semestre 2020, les risques liés à la construction et aux Services ont eu un impact très limité sur la performance de Voltalia. Avec un taux moyen EUR/BRL de 5,4 sur le semestre et de 6,1 à la clôture, les variations de taux de change ont eu un impact négatif. Communiqué du T4 2019 daté du 22 janvier 2020 Communiqué du 23 mars 2020 3

Sur la base de l'évaluation de ces impacts à ce jour, Voltalia maintient ses ambitions : atteindre, à fin 2020, 1 GW de puissance installée en exploitation détenue en propre et 1,5 à 2,0 GW de capacité sous gestion, pour le compte de Voltalia et de clients tiers, et générer en 2020 un EBITDA de 160 à 180 millions d'euros ;

atteindre, à fin 2023, 2,6 GW en exploitation ou en construction et générer en 2023 un EBITDA compris entre

275 et 300 millions d'euros. 81% de l'ambition de 2,6 GW est sécurisé par des contrats long-terme déjà remportés. Prochain rendez-vous : Résultats du S1 2020 le 24 septembre 2020 (avant bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,2 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Presse - Actifin Relations Investisseurs : invest@voltalia.com jjullia@actifin.fr +33 (0)1 81 70 37 00 +33 (0)1 56 88 11 11 4

Capacité installée à fin juin 2020 En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride6 30 juin 2020 Brésil 580,3 16,0 596,3 Egypte 32,0 32,0 France 52,2 73,8 4,5 130,5 Guyane française 6,6 1,7 5,4 13,7 Grèce 4,7 4,7 Royaume-Uni 7,3 7,3 Portugal 8,8 8,8 Italie 10,2 10,2 Belgique 11,6 11,6 Espagne 4,5 4,5 Total 632,5 159,5 1,7 9,9 16,0 819,6 Rapport de production d'électricité En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride8 H1 2020 Brésil 685,1 20,9 706,0 Egypte 38,5 38,5 France 75,6 50,7 2,8 129,2 Guyane française 2,3 5,3 7,2 14,7 Grèce 3,6 3,6 Royaume-Uni 4,7 4,7 Portugal 3,1 3,1 Italie 6,4 6,4 Belgique 7,0 7,0 Espagne 2,1 2,1 Total 760,8 118,3 5,3 10,0 20,9 915,2 6 4 MW de solaire et 12 MW de thermique 5