Voltalia SA : Auchan Retail poursuit la réduction de son empreinte carbone en choisissant Voltalia pour s'approvisionner en électricité verte



08-Juin-2020 / 22:30 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la signature de Corporate PPA de 61 mégawatts avec Auchan Retail visant à l'approvisionnement pendant 20 ans de l'ensemble des sites français de l'entreprise en électricité d'origine solaire : une première en France dans le secteur de la grande distribution. En France, Voltalia est le leader des Corporate PPA[1], ces contrats long-terme qui relient directement le consommateur d'électricité - une entreprise, au producteur qui construit une nouvelle centrale renouvelable pour fournir son client. Auchan Retail, en France, a souhaité s'approvisionner en électricité d'origine photovoltaique provenant d'unités de production nouvelles qui lui sont dédiées, afin que sa démarche ait un effet réel, direct et quantifiable sur le réchauffement climatique. Situées dans le sud de la France, ces centrales viendront s'additionner à la production d'électricité solaire sur les toitures des magasins et sur les ombrières des parcs de stationnement d'Auchan Retail construits en partenariat avec Helexia, filiale de Voltalia[2]. Parallèlement, Auchan est engagé dans une démarche volontariste de réduction de sa consommation d'électricité qui a baissé de 18% depuis 2014 en France. Helexia, filiale de Voltalia, a contribué à cette stratégie au travers d'un contrat multi-sites de gestion de l'énergie. Auchan Retail veut désormais accélérer. Tout en approfondissant ses démarches déjà engagées, l'entreprise va s'approvisionner en électricité solaire provenant de centrales nouvelles d'une capacité de 61 mégawatts, soit l'équivalent de la consommation électrique de 43 000 personnes. Voltalia assurera le développement, la construction, l'exploitation-maintenance et le financement de ces futures centrales dont l'électricité transitera par le réseau électrique jusqu'aux sites français d'Auchan Retail. La mise en service de ces nouvelles centrales solaires est prévue entre 2021 et 2022. Les contrats d'achat d'électricité liant Auchan Retail aux centrales de Voltalia auront une durée de 20 ans. Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia, déclare : « Ce partenariat est une nouvelle illustration de notre leadership du marché français de la production d'énergie renouvelable compétitive via les Corporate PPA. Nous sommes heureux d'accompagner Auchan Retail dans la continuité des coopérations avec notre filiale Helexia dans l'autoproduction et la maîtrise de l'énergie ». Prochaine publication : revenus du deuxième trimestre 2020 le 21 juillet 2020 (post-bourse) A propos d'Auchan Retail Présent dans 14 pays, Auchan Retail réunit tous les formats du commerce alimentaire (hypermarché, supermarché, proximité, drive, digital) avec 2 293 points de vente. Auchan Retail met ses clients au c?ur de toutes ses orientations en leur proposant une expérience de courses phygitale, qui conjugue magasins physiques avec l'écosystème digital, et des produits exclusifs, de qualité au meilleur prix. Commerçants nouvelle génération, acteurs du bon, du sain et du local, les collaborateurs d'Auchan Retail contribuent, par une approche responsable avec les clients, les agriculteurs et les fournisseurs, à permettre à tous de vivre mieux en mangeant mieux. www.auchan-retail.com A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,2 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] Corporate PPA ou Corporate Power Purchase Agreement : contrat d'achat direct d'électricité renouvelable [2] 9,6 mégawatts actuellement en exploitation et construction Fichier PDF dépôt réglementaire



