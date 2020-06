Voltalia SA: Mise en service du parc éolien VSM 1 au Brésil : 163 mégawatts supplémentaires au portefeuille de Voltalia

Voltalia SA

02-Juin-2020 / 07:30 CET/CEST

Mise en service du parc éolien VSM 1 au Brésil : 163 mégawatts supplémentaires au portefeuille de Voltalia Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir finalisé la mise en service des 47 turbines du parc éolien VSM1 (163 mégawatts) situé au Brésil dans son complexe éolien et solaire de Serra Branca, le plus important au monde (2,4 gigawatts). « Nous sommes fiers de franchir une nouvelle étape dans le développement du plus important complexe éolien et solaire au monde. Les centrales de Voltalia en cours de construction en Europe, en Afrique et en Amérique latine représentent 412 mégawatts, dont plus de la moitié sera en service d'ici la fin 2020. Je remercie chaleureusement toutes les personnes mobilisées dans nos pays d'implantation qui travaillent sur nos sites de production ou depuis leur domicile, que ce soient nos collaborateurs, nos fournisseurs ou nos sous-traitants qui assurent la continuité de nos activités » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Le parc éolien VSM 1 (163 mégawatts) est désormais pleinement opérationnel. Grâce à d'excellentes conditions de vent, la production équivaut à la consommation d'électricité de près de 442 000 foyers brésiliens. L'électricité produite par le parc éolien VSM 1 sera vendue à prix fixe pour une période de 20 ans sur la base de contrats signés en décembre 2017[1]. Le complexe de Serra Branca constitue le plus grand parc éolien et solaire au monde. Avec une capacité totale de 2,4 gigawatts, le site couvre environ 40 000 hectares sur une zone de 50 par 15 kilomètres dans l'état du Rio Grande do Norte au Brésil. Aujourd'hui, le site comprend 472 mégawatts en exploitation, 278 mégawatts en construction et 329 mégawatts supplémentaires non encore construits mais pour lesquels des contrats long-terme de vente d'énergie sont sécurisés, auxquels s'ajoutent plus de 700 mégawatts de projets en cours de développement. L'infrastructure de transport de capacité totale de 2,4 gigawatts a été mise en service en septembre 2019[2]. Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du T2 2020, le 22 juillet 2020 A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,2 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] Voir communiqué de presse du 21 décembre 2017 [2] Voir communiqué de presse du 3 septembre 2019 Fichier PDF dépôt réglementaire



