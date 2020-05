Voltalia SA

Voltalia SA: Voltalia remporte une concession de 30 ans pour la plus importante centrale photovoltaïque des Balkans occidentaux



28-Mai-2020 / 18:39 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Voltalia remporte une concession de 30 ans pour la plus importante centrale photovoltaïque des Balkans occidentaux Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir remporté un contrat de concession pour une centrale photovoltaïque de 140 mégawatts à Karavasta en Albanie. Le Ministère de l'Infrastructure et de l'Energie albanais a annoncé avoir attribué à Voltalia un contrat de concession de 30 ans. L'appel d'offres international et transparent, lancé en janvier, a été retardé à deux reprises en raison du la crise associée au coronavirus et de l'interdiction des déplacements qui s'en est suivie. Cependant, le Ministère a réagi rapidement et professionnellement à cette situation afin de mener à son terme l'appel d'offres. Avec une capacité de 140 mégawatts, le projet de Karavasta représente pour Voltalia la deuxième plus importante centrale photovoltaïque au monde. La conception de ce projet intègre des modules haute-performance montés sur trackers. Sur les 140 mégawatts, la moitié sera vendue à 24,89 euros par mégawattheure à travers un contrat de vente d'énergie de 15 ans conclu avec l'Etat albanais. Le reste de l'énergie sera vendue selon les termes d'un autre contrat long-terme négocié sur le marché. Voltalia est présent en Albanie depuis 2018 à travers des contrats de construction clés en main pour des clients tiers portant sur trois centrales photovoltaïques (7,5 mégawatts) situées à 10 kilomètres de la future centrale de Karavasta. L'Albanie, dont les besoins en énergie vont croissant, qui bénéficie d'un mix énergétique déjà totalement renouvelable, continue à diversifier ses énergies renouvelables en se tournant essentiellement vers le solaire et l'éolien. Ce projet est une nouvelle illustration de la compétitivité des énergies renouvelables. « Nous sommes très heureux de consolider notre présence en Europe avec la plus importante centrale photovoltaïque des Balkans occidentaux. Je remercie les équipes de Voltalia en Albanie, en Grèce, au Portugal et en France pour leur mobilisation sur ce projet majeur malgré les contraintes liées à la crise sanitaire » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du T2 2020, le 22 juillet 2020 A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,2 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : Voltalia- IPP Albanie

Document : https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=KCLVJQNNXB