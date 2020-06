Voltalia : contrat d'achat d'électricité avec Auchan Retail

09/06/2020 | 07:51

Voltalia annonce la signature d'un corporate PPA (contrat d'achat direct d'électricité renouvelable) de 61 mégawatts avec Auchan Retail visant à l'approvisionnement pendant 20 ans de l'ensemble de ses sites français en électricité d'origine solaire.



Auchan Retail a souhaité s'approvisionner en électricité photovoltaïque provenant d'unités de production nouvelles qui lui seront dédiées et viendront s'additionner à la production sur les toitures des magasins et sur les ombrières des parcs de stationnement.



Le groupe d'énergies renouvelables assurera donc le développement, la construction, l'exploitation-maintenance et le financement de ces futures centrales, dont la mise en service est prévue entre 2021 et 2022.



