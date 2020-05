Voltalia : contrat de concession remporté en Albanie

29/05/2020 | 08:45

Voltalia annonce avoir remporté un contrat de concession de 30 ans pour une centrale photovoltaïque à Karavasta, en Albanie, suite à un appel d'offres lancé en janvier par le Ministère de l'Infrastructure et de l'Energie albanais.



Avec une capacité de 140 mégawatts, ce projet représente pour Voltalia la deuxième plus importante centrale photovoltaïque au monde. La conception de ce projet intègre des modules haute-performance montés sur trackers.



Sur les 140 mégawatts, la moitié sera vendue à 24,89 euros par mégawattheure à travers un contrat de vente d'énergie de 15 ans conclu avec l'Etat albanais. Le reste de l'énergie sera vendue selon les termes d'un autre contrat long-terme négocié sur le marché.



