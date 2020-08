Voltalia SA

Voltalia finalise l'installation d'ombrières solaires en France



11-Aou-2020 / 08:00 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a finalisé l'installation d'un parc solaire de 3,9 mégawatts. Situées dans la commune de Jonquières en Provence Alpes-Côte d'Azur (Région Sud), ces ombrières solaires protègeront du soleil et des intempéries un marché et son parking. « Depuis 2005, Voltalia crée des projets bénéfiques à la fois pour l'environnement et pour le développement humain. Les ombrières solaires de Jonquière en sont une belle illustration. En plus de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par leur production photovoltaïque, ces ombrières apportent désormais, été comme hiver, plus de confort aux visiteurs et aux commerçants d'un marché dont le rôle économique est important localement » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Une nouvelle centrale en région Sud Lauréate d'un Appel d'Offres de la CRE en août 2018[1], cette nouvelle centrale bénéficie d'un contrat de vente d'électricité d'une durée de 20 ans et sera pleinement opérationnelle à la fin du mois. 3,9 mégawatts, 13 260 modules et 3 509 tonnes de CO2 évités chaque année sont les principaux chiffres de ce parc solaire dont la production correspond à la consommation de 5 000 personnes. Il s'agit de la cinquième centrale Voltalia en exploitation en Provence Alpes-Côte d'Azur (Région Sud). Développer de nouveaux supports pour l'énergie solaire Les ombrières solaires sont compatibles avec des activités industrielles, agricoles ou, comme dans le cas présent, commerciales. Elles participent à la revalorisation foncière des terrains et ont également, à terme, un rôle clé à jouer dans l'accélération de la mobilité électrique car elles ont vocation à accueillir des bornes de recharge rapide. Helexia, filiale de Voltalia, spécialiste reconnu des toitures solaires et des ombrières, testera prochainement des bornes de recharge rapide au Portugal. Voltalia et Helexia coopèrent sur de nombreux projets, avec par exemple le contrat remporté en avril 2020 en Guyane pour une ombrière solaire d'1,4 mégawatts[2]. Prochain rendez-vous : Résultats du Premier Semestre 2020 (24 septembre avant bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] Voir le communiqué de presse du 7 août 2018 [2] Voir le communiqué de presse du 7 avril 2020 Fichier PDF dépôt réglementaire



