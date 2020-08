Voltalia SA

Voltalia lance la construction du parc éolien VSM 4 au Brésil



03-Aou-2020 / 18:00 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce le début de la construction de son parc éolien de 59 mégawatts VSM 4 dans le complexe de Serra Branca. « Quelques semaines seulement après la mise en service de VSM 1 (163 mégawatts), le plus grand parc éolien de Voltalia, et alors que VSM 2 (128 mégawatts) et VSM 3 (150 mégawatts) sont déjà en construction, je suis heureux d'annoncer le début de la construction du projet VSM 4 (59 mégawatts) dans notre complexe de Serra Branca. Cette nouvelle centrale éolienne au Brésil, adossée à des contrats de vente d'électricité long-terme, montre notre plein engagement à soutenir des entreprises privées dans leur transition énergétique. Je saisis l'occasion de cette annonce pour remercier tous ceux qui travaillent sur nos chantiers à travers le monde et leur mobilisation continue malgré les défis engendrés par la crise sanitaire » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Le projet VSM 4 fait partie du complexe Voltalia de Serra Branca, le plus grand site mixte éolien et solaire au monde. Le site couvre environ 40 000 hectares, dans une zone de 50 kilomètres sur 15. Le complexe de Serra Branca bénéficie d'une infrastructure de connexion au réseau de 2,4 gigawatts développée et construite par Voltalia. Celle-ci connecte 0,8 gigawatt de centrales éoliennes Voltalia en exploitation et en construction, 0,3 gigawatt de projets solaires Voltalia bénéficiant de contrats déjà signés, 0,7 gigawatt de centrales éoliennes vendues à des partenaires et 0,7 gigawatt de potentiel supplémentaire à vendre à des partenaires ou à conserver par Voltalia. Le fabricant international de turbines Nordex Group a été choisi pour la fourniture des 17 éoliennes qui seront installées sur le site VSM 4, d'une puissance de 3,46 mégawatts chacune. Le modèle AW132/3465 sélectionné est assemblé localement au Brésil. Voltalia a remporté les contrats long-terme de vente d'électricité pour VSM 4 en juin 2019 : 7 mégawatts avec des sociétés locales de distribution d'électricité dans le cadre d'un contrat de 20 ans à partir de 2023 ;

52 mégawatts avec un client privé dans le cadre d'un contrat de 10 ans débutant en 2022. Comme pour la plupart des projets Voltalia au Brésil, le projet VSM 4 sera mis en service avant le début des contrats long-terme de vente d'électricité. L'électricité produite durant la période d'anticipation sera vendue dans le cadre d'un contrat court-terme déjà signé. Le parc éolien devrait commencer à produire de l'électricité au cours du premier semestre 2021. Prochain rendez-vous : Résultats du S1 2020 le 24 septembre 2020 (avant bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



