Voltalia remporte 12 mégawatts de nouveaux projets solaires en Grèce



06-Aou-2020 / 08:00 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir remporté de nouveaux projets photovoltaïques totalisant 12 mégawatts à Korythio, au sein de la municipalité de Tripoli dans la région du Péloponnèse.

Ces nouveaux projets photovoltaïques ont été attribués par l'Autorité de Régulation de l'Energie grecque dans le cadre d'un appel d'offres public pour un contrat de vente d'électricité de vingt ans. Ils seront répartis sur deux sites de 4 et 8 mégawatts qui seront mis en service au cours du premier semestre 2021. Voltalia a également remporté un contrat pour la construction et la maintenance d'un projet photovoltaïque de 10 mégawatts pour un client tiers qui a sécurisé des contrats de vente d'électricité à l'occasion du même appel d'offres. Présent en Grèce depuis 13 ans, Voltalia détient et exploite 31 centrales solaires dans le pays pour un total de 4,7 mégawatts. Depuis 2014, Voltalia fournit également des services à des clients tiers qui souhaitent externaliser la construction, l'exploitation et la maintenance de leurs centrales photovoltaïques en Grèce, avec près de 100 mégawatts en gestion pour les services O&M (opération et maintenance). Voltalia Grèce est certifié ISO 9001 pour ses services d'exploitation, gestion et maintenance de centrales solaires photovoltaïques ainsi que pour l'Ingénierie, la fourniture d'équipement et la construction de ce type de centrales. Voltalia Grèce a également obtenu les certifications ISO 14001 et 45001. Après avoir remporté un projet solaire de 140 mégawatts en Albanie au mois de mai - la signature du contrat a eu lieu le 31 juillet dernier en présence du Premier ministre de l'Albanie et de l'Ambassadeur de France, Voltalia continue de renforcer sa présence en Europe. « La demande en énergie renouvelable en Grèce est forte et la présence locale de longue date de Voltalia sera un atout pour saisir de nouvelles opportunités. Ces nouveaux projets solaires démontrent toute la pertinence du modèle d'affaires de Voltalia, celui d'un acteur intégré des énergies renouvelables. Nous fournissons notre expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur y compris le développement de projet, l'ingénierie, la fourniture d'équipement, la construction et la maintenance. Je remercie les équipes de Voltalia pour leur engagement sur ce projet dans un contexte difficile alors que la crise sanitaire se poursuit » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Prochain rendez-vous : Résultats du S1 2020 le 24 septembre 2020 (avant bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



