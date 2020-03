Voluntis : et Bristol-Myers Squibb vont co-développer des thérapies digitales en oncologie

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960), un leader des thérapies digitales, et Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) ont annoncé aujourd'hui une collaboration pour créer et étudier des solutions thérapeutiques digitales pour les patients atteints de cancer. En s'appuyant sur Theraxium Oncology, la plateforme technologique de Voluntis pour les thérapies digitales en oncologie, la collaboration évaluera de potentielles solutions qui permettront la gestion des symptômes des patients et le suivi à distance par les professionnels de santé.

L'objectif est que la thérapie digitale, une fois étudiée et développée, puisse accompagner les patients dans leur traitement anti-cancéreux et le suivi de leurs symptômes via une application mobile. L'application intégrera des algorithmes fondés sur la preuve clinique et destinés à fournir aux patients des recommandations en temps réel pour l'autogestion des symptômes liés à leur traitement. Les partenaires étudieront également comment la solution pourrait permettre une communication plus efficace entre les patients et leur équipe soignante, le suivi des symptômes et la personnalisation des soins de support.

Paul von Autenried, Chief Information Officer de Bristol-Myers Squibb : « Cette collaboration avec Voluntis illustre notre engagement à faire progresser les soins aux patients grâce aux solutions numériques. En developpant de telles nouvelles technologies et initiatives centrées sur le patient, nous espérons faire avancer les standards de pratique clinique. »

Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis : « Bristol-Myers Squibb est un innovateur de premier plan dans le domaine de l'oncologie. Nous sommes ravis de nous associer à leurs équipes talentueuses pour travailler sur des thérapies digitales qui pourraient avoir un impact significatif sur l’expérience des patients avec leur traitement dans le monde entier. Cette collaboration est une reconnaissance de notre savoir-faire et de notre technologie uniques, ainsi qu'une opportunité importante de les déployer à grande échelle en oncologie. »

A propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies digitales, notamment en diabète et en oncologie. Voluntis a établi des partenariats de longue date avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Boston et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. Pour en savoir plus : www.voluntis.com

A propos de Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb est une entreprise biopharmaceutique internationale dont la mission consiste a decouvrir, developper et proposer des medicaments innovants qui aident les patients a surmonter des maladies graves. Pour de plus amples renseignements, visitez le site BMS.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook and Instagram.

