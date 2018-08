Voluntis : lancement de Theraxium Oncology

01/08/2018 | 15:05

Voluntis prend 2,8%, au lendemain de l'annonce du lancement de sa plateforme Theraxium Oncology, qui confère aux patients une meilleure autonomie dans la gestion de leurs soins symptomatiques prescrits dans le cadre de traitements anticancéreux.



Ce logiciel est le fruit de plus de quatre années de recherches menées en partenariat avec des acteurs des sciences de la vie et des instituts engagés dans la lutte contre le cancer, enrichies par les retours de nombreux patients et centres médicaux aux États-Unis.



Développée initialement dans les cancers des ovaires et du sein, cette nouvelle technologie cible les principaux types de cancers et est capable de gérer un large éventail de traitements et de mécanismes d'action.



