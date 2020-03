Voluntis : publie ses résultats annuels 2019 0 27/03/2020 | 19:44 Envoyer par e-mail :

Mise en œuvre effective de la nouvelle feuille de route stratégique, avec la priorisation de l’activité oncologie et le démarrage du plan de réduction des coûts opérationnels

Contrat de financement obligataire conclu avec Alpha Blue Ocean

Perspectives 2020 soutenues par la contribution des activités en oncologie et le redimensionnement de l’organisation

Confirmation de l’objectif d’équilibre financier (EBITDA) en 2021, sous réserve de l’évaluation de l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 Regulatory News: Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX – ISIN : FR0004183960) annonce aujourd’hui ses résultats au titre de l’exercice 2019. Pierre Leurent, Directeur Général du groupe Voluntis, déclare : « Nous souhaitons, en premier lieu, adresser notre soutien aux personnes affectées, de près ou de loin, par le COVID-19, ainsi qu’à leurs équipes soignantes. Les solutions de santé numérique, et en particulier de suivi à distance des patients, sont appelées à jouer un rôle croissant pour soutenir les prises en charge médicales, a fortiori dans de telles circonstances. Nous faisons aujourd’hui un point d’étape sur notre nouvelle feuille de route annoncée le 4 mars dernier et maintenons nos objectifs malgré la situation actuelle, tout en restant vigilants sur l’impact de l’épidémie sur notre activité ». Le Conseil d'administration de la Société, réuni le 26 mars 2020, a examiné l'activité et arrêté les comptes de l'exercice 2019. Les procédures d'audit sur ces comptes ont été réalisées et les rapports d'audit sont en cours d'émission. Résultats annuels 2019 cohérents avec le niveau des investissements déployés dès le premier semestre Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé sur l’exercice 2019 à 3,7 M€, contre 4,5 M€ sur l’exercice 2018. Chiffre d’affaires lié à la démarche commerciale directe aux Etats-Unis et aux partenariats industriels En ce qui concerne la commercialisation en direct auprès des fournisseurs de soins aux Etats-Unis, celle-ci n’a pas significativement contribué aux revenus en 2019, en dépit de la signature de plusieurs contrats, au cours du second semestre, avec des premiers centres dans le cadre des nouveaux schémas de remboursement instaurés en janvier 2019 par le Center for Medicare and Medicaid Services. Il est en effet apparu que la mise en œuvre effective de ces schémas de remboursement au sein des pratiques médicales s’inscrivait dans un temps plus long qu’anticipé initialement par le Groupe. S’agissant de la commercialisation indirecte, au travers de partenariats conclus avec des industriels de produits de santé, malgré la forte dynamique commerciale enregistrée sur l’activité oncologie, cette activité, et plus particulièrement le contrat signé avec Novartis en décembre 2019, n’a pas eu d’impact sur le chiffre d’affaires comptabilisé en 2019, notamment en raison de l’application de la norme IFRS 15. Perte liée au financement des investissements en Europe et aux Etats-Unis Comme annoncé au premier semestre 2019, le Groupe a déployé sa stratégie d’investissement aux Etats-Unis et en Europe liée à la structure commerciale et aux capacités technologiques de la plateforme Theraxium. La maîtrise des coûts et l’allocation rigoureuse des ressources ont permis de contenir les charges opérationnelles à 19,7 M€ sur l’exercice 2019, contre 20,0 M€ sur l’exercice 2018. Par conséquent, la perte d’exploitation avant amortissements (EBITDA) s’établit sur l’exercice 2019 à -12,5 M€, contre -14,0 M€ sur l’exercice 2018. Position de trésorerie Au 31 décembre 2019, la trésorerie de Voluntis s’élevait à 5,1 M€, contre 19,8 M€ au 31 décembre 2018. Cette diminution découle de la perte opérationnelle de 14,8 M€ enregistrée en 2019, correspondant au financement de la stratégie d’investissement aux Etats-Unis et en Europe au cours de l’exercice. Au 26 mars 2020, la position de trésorerie est estimée à 6,8 M€, reflétant principalement l’enregistrement de paiements liés aux nouvelles collaborations signées depuis décembre 2019. Mise en œuvre effective de la nouvelle feuille de route stratégique, avec la priorisation de l’activité oncologie et le démarrage du plan de réduction des coûts opérationnels Oncologie : priorisation stratégique de l’activité et forte dynamique commerciale En complément des nouveaux partenariats majeurs conclus depuis décembre 2019 par Voluntis, avec Novartis et Bristol-Myers Squibb1, qui confirment à la fois la pertinence de l’approche et le profil unique des actifs du Groupe, Voluntis est en cours de discussion avec plusieurs autres groupes pharmaceutiques en vue d’améliorer l’expérience des patients dans de nombreux types de traitements anticancéreux. Nouvelle approche partenariale dans le diabète En parallèle de l’interruption de la démarche commerciale directe aux Etats-Unis, le Groupe a engagé et mène actuellement différentes discussions visant à établir de nouveaux partenariats privilégiés en vue de distribuer sa solution Insulia à grande échelle, prioritairement en Amérique du Nord et en Europe. Cette approche fait suite au recentrage géographique sur le territoire français du contrat de distribution global avec Sanofi. Lancement du plan de réduction des coûts opérationnels Compte tenu de la perte opérationnelle de l’exercice 2019 et de la décision d’allocation prioritaire de ses ressources vers le domaine de l’oncologie, le Groupe a engagé en mars 2020 un plan significatif d’ajustement des dépenses opérationnelles afin d’atteindre son objectif d’équilibre financier en 2021. Ainsi, à date, le Groupe a déjà interrompu, aux Etats-Unis, les dépenses liées à la commercialisation directe de sa solution Insulia auprès des centres de soin. Ces dépenses représentaient environ 15% de la base de coûts opérationnels. Par ailleurs, le Groupe a initié en France un processus d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel afin d’échanger sur différentes mesures qui pourraient permettre de réaliser une baisse sensible des charges du Groupe. Contrat de financement obligataire conclu avec Alpha Blue Ocean La Société a conclu le 23 mars dernier un contrat d’émission avec le fonds d’investissement luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (« ABO ») d’une ligne de financement obligataire flexible par émission de 1.000 bons d’émission d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d’une valeur nominale de 10.000 € chacune (les « OCEANE ») assorties, le cas échéant, de bons de souscription d’actions (les « BSA ») (les OCEANE et les BSA ensemble, les « OCEANE-BSA »), représentant un montant nominal maximum de 10 M€. Les principales caractéristiques du contrat de financement sont décrites en annexe 2. Perspectives Les nouvelles collaborations commerciales conclues par le Groupe généreront des paiements directs (upfront payments) et, le cas échéant, d’étape (milestones payments), et dans l’hypothèse d’un lancement commercial à plus long terme, des paiements annuels liés au nombre de patients utilisateurs. Ces collaborations contribueront de façon significative aux revenus du Groupe dès le premier semestre 2020. Comme annoncé le 4 mars dernier, Voluntis considère que la priorité donnée à l’activité oncologie, le renouvellement de l’approche partenariale dans le diabète et l’adaptation de la structure de coûts sont les principaux leviers de la trajectoire du Groupe vers une croissance profitable. Ainsi, Voluntis maintient son objectif d’atteinte de l’équilibre financier (EBITDA positif) courant 2021, sous réserve néanmoins de l’évolution de la crise sanitaire en cours. Compte tenu de la grande incertitude sur les évolutions de l’épidémie de Covid-19, des mesures de confinement prises dans le monde et d’un éventuel ralentissement économique qui pourrait en découler, l’impact de cette crise sur les activités du Groupe et donc sur ses résultats futurs est difficile à évaluer. A date, le Groupe a mis en place des mesures appropriées pour protéger ses employés et satisfaire ses clients et les adaptera en fonction de l’évolution de la situation. Compte tenu de la nature digitale de ses activités qui se prête bien au travail collaboratif à distance, le Groupe considère qu’à ce jour les mesures déployées lui permettent de maintenir ses activités dans des conditions quasi-normales et n’anticipe pas d’impact significatif sur son activité. Voluntis suit néanmoins attentivement le développement de l’épidémie de Covid-19 et, en particulier, ses conséquences éventuelles pour le Groupe et communiquera au marché toute évolution significative sur le sujet. Pour contribuer à financer son activité en 2020 et 2021, notamment la recherche et développement de produits actuels et futurs, le Groupe s’appuiera sur différentes sources de financement. Le Groupe restera en outre vigilant sur sa capacité de remboursement de la dette existante souscrite auprès de Kreos capital. Au-delà de la signature de nouveaux contrats de collaboration, le Groupe pourra éventuellement mobiliser le crédit d’impôt recherche et, le cas échéant, utiliser la ligne de financement en OCEANE accordée par Alpha Blue Ocean en mars 2020 (pour plus de détail sur cette ligne de financement, voir l’annexe 2 ci-après). En tenant compte des éléments précités et notamment de l’émission éventuelle de 25 OCEANE représentant un montant de 2,5 M€, la Société considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois. Annexe 1 : états financiers consolidés Compte de résultat simplifié Au 31 décembre M€ 2019 2018 Chiffre d'affaires 3,7 4,5 Autres produits 1,0 0,6 Total des produits 4,7 5,2 Charges de personnel -11,4 -12,2 Autres charges et produits opérationnels -5,8 -6,6 Dotations nettes aux amortissements & provisions -2,3 -1,8 Résultat opérationnel -14,8 -15,5 Résultat financier -1,0 -0,4 Impôts 0,0 0,0 Résultat net -15,8 -15,9 EBITDA -12,5 -13,7 Tableau de flux simplifié Au 31 décembre M€ 2019 2018 Flux de trésorerie générés par l'activité (12,2) (14,7) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (2,1) (1,3) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (0,3) 34,0 VARIATION DE TRESORERIE (14,7) 17,9 Incidences des variations de taux de change 0,0 0,0 TRESORERIE A L'OUVERTURE 19,8 1,8 TRESORERIE A LA CLOTURE 5,1 19,8 Bilan simplifié Au 31 décembre M€ 2019 2018 Actif Immobilisations incorporelles nettes 2,7 1,9 Immobilisations corporelles nettes 3,3 0,6 Actifs financiers non-courants 0,3 0,3 Autres actifs non-courants 0,4 1,0 Actifs non courants 6,6 3,7 Créances clients et comptes rattachés 0,5 1,5 Autres actifs financiers courants 0,1 Autres actifs courants 5,0 5,4 Trésorerie 5,1 19,8 Actifs courants 10,6 26,8 Actif 17,3 30,6 M€ 2019 2018 Passif et capitaux propres Capitaux propres 1,7 17,3 Dettes financières non courantes 4,5 2,2 Provisions non courantes et autres passifs non courants 0,9 3,4 Passifs non courants 5,3 5,6 Dettes financières courantes 3,2 1,4 Fournisseurs et autres créditeurs 7,0 6,2 Passifs courants 10,2 7,6 Total 17,3 30,6 Annexe 2 : caractéristiques du contrat de financement conclu avec Alpha Blue Ocean Le contrat de financement se décomposera en un premier engagement de financement d’un montant nominal maximum total de 2,5 M€ comprenant 3 tranches (une tranche de 1,5 M€ suivie de deux tranches de 0,5 M€ chacune) (l’« Engagement Initial »), suivi d’un second engagement de financement d’un montant nominal maximum total de 7,5 M€ comprenant 7 tranches additionnelles (une tranche de 1,5 M€ suivie de 6 tranches de 1 M€ chacune) (l’« Engagement Additionnel » et, avec l’Engagement Initial, l’« Engagement »). Le montant nominal total des OCEANE ainsi émises serait égal à 10 M€2. Sous réserve de conditions suspensives usuelles3, la Société pourra décider, jusqu’au 31 décembre 2020 et à sa seule discrétion, de tirer la première tranche d’un montant nominal de 1,5 M€4 représentant une dilution maximale de 16% du capital social de la Société, sur une base non diluée et avant émission5. Si la Société n’a pas demandé le tirage de la première tranche le 31 décembre 2020 au plus tard, ABO pourra résilier le contrat et demander une indemnité de résiliation d’un montant de 50.000 euros. Sous réserve des conditions suspensives susvisées, la Société pourra librement décider du tirage ou non des tranches additionnelles dans les 18 mois du tirage de la première tranche de l’Engagement Initial, étant précisé qu’à compter du tirage de cette première tranche, ABO disposera également du droit de demander le tirage d’une tranche au titre de l’Engagement Initial et, sous réserve de l’approbation d’un prospectus par l’AMF, de deux tranches au titre de l’Engagement Additionnel. Les principales caractéristiques des OCEANE sont les suivantes : les OCEANE ont une maturité de 12 mois à compter de leur émission, chaque OCEANE sera souscrite à un prix de souscription égal à 97% de sa valeur nominale unitaire, chaque OCEANE pourra être convertie à tout moment par son porteur, étant précisé que le nombre d’actions nouvelles ou existantes à remettre par la Société sur conversion d’une OCEANE sera égal à la valeur nominale de l’OCEANE considérée (soit 10.000 euros) divisée par le prix de conversion de ladite OCEANE, soit 98% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l’action pendant une période de cinq (5) jours de bourse consécutifs précédant immédiatement la date de la notification de conversion de l’OCEANE considérée par ABO6, arrivées à échéance ou en cas de survenance d’un cas de défaut, les OCEANE non converties devront être remboursées par la Société à leur valeur nominale, les OCEANE ne portent pas d’intérêt. Toutefois, les OCEANE en circulation seront remboursées à ABO à 120% de leur valeur nominale, en cas de survenance d’un cas de défaut constituée par (i) la défaillance par la Société dans la livraison des actions dues à ABO dans les 5 jours de bourse suivant la date de conversion des OCEANE ou la date d’exercice des BSA, ou (ii) la défaillance par la Société dans un paiement quelconque dû par la Société à ABO au titre du contrat d’émission. Il est précisé qu’en cas de survenance de tout autre cas de défaut dans le cadre du contrat, les OCEANE en circulation seront remboursées à ABO à 100% de leur valeur nominale Enfin, dans l’hypothèse où le prix de conversion d’une OCEANE serait inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société, la Société s’est engagée à indemniser contractuellement ABO au titre du préjudice résultant de la conversion de ladite OCEANE à la valeur nominale de l’action Voluntis alors que leur prix de conversion théorique calculé sur la base du cours de bourse s'avérerait inférieur à la valeur nominale de l’action (l’« Indemnité de Conversion »). Le paiement de l’Indemnité de Conversion sera effectué, à la discrétion de la Société, en espèces ou bien en actions nouvelles, dans les dix (10) jours de bourse suivant la date de conversion de l’OCEANE considérée. Par ailleurs, lors du tirage de la première tranche de l’Engagement Initial et lors du tirage de chaque tranche de l’Engagement Additionnel, la Société émettra au bénéfice d’ABO des BSA donnant chacun droit à une action de la Société. Le nombre de BSA émis dépendra du cours moyen pondéré par les volumes de l’action Voluntis dans les 15 jours de bourse précédant leur émission. S’agissant du prix d’exercice de ces BSA, celui-ci correspondra à 110% du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l’action Voluntis dans les 15 jours de bourse précédant leur émission. Aux fins d'illustration, l'incidence de l'émission des OCEANE-BSA serait la suivante : Impact de l'émission sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2019, soit 1 742 000 euros, et du nombre d'actions composant le capital de la Société au 31 décembre 2019, soit 7 601 076 actions) : Quote-part des capitaux propres au 31 décembre 2019(1)(2) Base non diluée Base diluée Avant émission 0.23 1.21 Après émission des seules 976 218 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE émises au titre de la première tranche de l’Engagement Initial 0.36 1.22 Après émission des seules 434 861 actions nouvelles résultant de l’exercice des BSA émis au titre de la première tranche de l’Engagement Initial 0.31 1.23 Après émission des seules 1 627 030 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE émises au titre des 2 tranches additionnelles de l’Engagement Initial 0.44 1.24 Après émission des seules 6 508 120 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE émises au titre des 7 tranches de l’Engagement Additionnel 0.78 1.30 Après émission des seules 652 291 actions nouvelles résultant de l’exercice des BSA émis au titre des 7 tranches de l’Engagement Additionnel 0.35 1.24 TOTAL Après émission de 7 595 272 actions nouvelles résultant de la conversion de l’intégralité des OCEANE et de l’exercice de l’intégralité des BSA 0.84 1.33 (1) Calculs théoriques réalisés sur la base du cours moyen de l’action de la Société du 26 mars 2020, soit 1,57 euros, et d’un prix de conversion des OCEANE correspondant à 98% de cette valeur, soit 1,5365 euros et d’un prix d’exercice des BSA de 1,7247 euros. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites ci-dessus. La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 804 010 actions nouvelles. (2) L’émission de ces valeurs mobilières reste toutefois soumise à la réalisation des conditions suspensives susvisées. Impact de l'émission sur l’investissement d’un actionnaire détenant à date 1% du capital social de la Société (sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société au 26 mars 2020, soit 7 601 076 actions) : Participation de l’actionnaire(1)(2) Base non diluée Base diluée Avant émission 1.00 0.90 Après émission des seules 976218 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE émises au titre de la première tranche de l’Engagement Initial 0.89 0.81 Après émission des seules 434861 actions nouvelles résultant de l’exercice des BSA émis au titre de la première tranche de l’Engagement Initial 0.95 0.86 Après émission des seules 1627030 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE émises au titre des 2 tranches additionnelles de l’Engagement Initial 0.82 0.76 Après émission des seules 6508120 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE émises au titre des 7 tranches de l’Engagement Additionnel 0.54 0.51 Après émission des seules 652291 actions nouvelles résultant de l’exercice des BSA émis au titre des 7 tranches de l’Engagement Additionnel 0.92 0.84 TOTAL Après émission de 7595272 actions nouvelles résultant de la conversion de l’intégralité des OCEANE et de l’exercice de l’intégralité des BSA 0.50 0.48 (1) Calculs théoriques réalisés sur la base du cours moyen de l’action de la Société du 26 mars 2020, soit 1,57 euros, et d’un prix de conversion des OCEANE correspondant à 98% de cette valeur, soit 1,5365 euros et d’un prix d’exercice des BSA de 1,7247 euros. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites ci-dessus. La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 804 010 actions nouvelles. (2) L’émission de ces valeurs mobilières reste toutefois soumise à la réalisation des conditions suspensives susvisées. A propos de Voluntis Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé■ de multiples thérapies digitales, notamment en diabète et en oncologie. Voluntis a établi des partenariats de longue date avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Boston et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. Pour en savoir plus : www.voluntis.com Voluntis est cotée au compartiment C d’Euronext Paris Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960 Avertissement Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de référence de Voluntis enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2019 sous le numéro R. 19-013, dont une copie est disponible sur le site internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives. 1 Voir les communiqués de presse du 3 et 4 mars 2020.

2 Dans l’hypothèse où la liquidité de l’action Voluntis dans les 20 jours de bourse précédant le tirage d’une tranche s’avérait très faible, ABO aura la possibilité de diviser le montant de cette tranche par deux.

3 Les principales conditions à la souscription des OCEANE-BSA par ABO, au titre d’une tranche considérée, sont les suivantes : (i) aucune autorité (en ce compris l’AMF) ne s’est opposée ou ne s’oppose à l’émission des OCEANE (ou leur conversion) ou des BSA (ou leur exercice), (ii) l’AMF a approuvé le prospectus préparé en vue de l’admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris des actions à émettre, le cas échéant, sur conversion des OCEANE et exercice des BSA émis au titre de l’Engagement Additionnel, (iii) aucun cas de défaut n’existe à la date du tirage (en ce compris l’absence de changement défavorable significatif (« material adverse change »)), (iv) le montant en principal des OCEANE en circulation représente moins de 30% de la capitalisation boursière de la Société, (v) les actions de la Société sont toujours cotées et la cotation des actions de la Société n’a pas été suspendue (et il n’existe pas de risque identifié d’une telle suspension), et (vi) la Société dispose d’un nombre d’actions autorisées suffisant pour servir les conversions des OCEANE devant être émises dans le cadre du tirage de la tranche considérée (et, le cas échéant, des OCEANE encore en circulation), à savoir un nombre d’actions correspondant à au moins 150% du montant nominal de cette dette obligataire divisé par le cours moyen pondéré par les volumes de l’action Voluntis à la clôture le jour du tirage.

4 Il est précisé qu’en rémunération de l’Engagement, la Société sera tenue de payer à ABO, au tirage de la première tranche de l’Engagement Initial, une commission d’engagement d’un montant de 125.000 euros (ou de 120.000 euros si le tirage de cette tranche intervient avant le 23 mai 2020) et, au tirage de la première tranche de l’Engagement Additionnel, une commission d’engagement d’un montant de 375.000 euros.

5 Sur la base d’un prix de conversion basé sur le cours moyen pondéré par les volumes de l’action constaté le 26 mars 2020

Etant précisé que ce prix ne peut être inférieur à (i) la valeur nominale de la Société, et (ii) 85% de la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant la date de conversion.

