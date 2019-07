Volvo : Cars rappelle plus de 500.000 véhicules, selon Bloomberg

Le groupe suédois, propriété du chinois Geely, a déclaré que ses propres "enquêtes avaient révélé que, dans de très rares cas, le collecteur d'admission du moteur en plastique peut fondre et se déformer."

Un porte-parole du groupe, contacté par l'agence, n'a pas souhaité dévoiler le coût de l'opération.

Ces véhicules rappelés concernés ont été fabriqués entre 2014 et 2019 et sont dotés d'un moteur 2 litres ou d'un moteur 4-cylindres diesel, a précisé Volvo Cars dans un communiqué. Les modèles concernés sont les S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 et XC90.

(Bureau de Paris, Catherine Mallebay-Vacqueur, édité par Cyril Altmeyer)