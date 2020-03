Volvo Cars suspend sa production dans trois pays, dont la Belgique

Stockholm (awp/afp) - Le constructeur automobile Volvo Cars, propriété du chinois Geely, a annoncé vendredi la suspension pour deux semaines au moins de sa production dans ses usines de Belgique, Suède et Etats-Unis, face à la propagation du nouveau coronavirus.

"La pandémie de coronavirus touche désormais gravement Volvo Cars à bien des égards, sous la forme d'un affaiblissement du marché, d'un risque d'interruption de la production ainsi que de préoccupations pour les employés", écrit le groupe dans un communiqué.

Volvo Cars a déjà suspendu sa production en Belgique, où la marque emploie quelque 6.500 personnes - notamment sur son site de production de Gant -, jusqu'au 5 avril.

Sont aussi concernés par la suspension ses trois sites de production en Suède (25.000 salariés au total) et aux Etats-Unis (1.500 employés), du 26 mars au 14 avril.

"Ces mesures permettront de préserver les emplois et de faire en sorte que Volvo Cars puisse revenir à une production normale dès que cela sera possible et sûr", a fait valoir le constructeur.

Les opérations qui ne sont pas directement liées à la production vont "globalement" continuer à distance, ajoute le groupe suédois, "mais les heures de travail seront réduites".

Début mars, Volvo Cars avait annoncé la réouverture de ses quatre usines de production en Chine, épicentre de l'épidémie.

Mais depuis lundi, les poids lourds de l'automobile européenne annoncent les uns après les autres des fermetures d'usines pour une durée indéterminée. Renault, PSA, Volkswagen, Fiat, Toyota et Michelin ont notamment déjà indiqué qu'ils suspendaient l'essentiel de leur production en Europe, en raison des mesures de confinement prises pour protéger la population.

afp/al