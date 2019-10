Volvo Group: stagnation du bénéfice au 3e trimestre

Stockholm (awp/afp) - Le constructeur suédois de poids lourds Volvo Group a annoncé vendredi un bénéfice net stable au troisième trimestre sur un an, à 7,5 milliards de couronnes 762 millions de francs suisses), dans un contexte de ralentissement continu des commandes de véhicules neufs.

Le chiffre d'affaires sur la période juillet-septembre est ressorti à 98,7 milliards de couronnes, en hausse de 7% par rapport au troisième trimestre 2018, pour un résultat opérationnel de 10,8 milliards, supérieur aux attentes des analystes qui escomptaient 10,5 milliards.

Dans le même intervalle, les commandes de poids lourds ont fondu de 45%, à 35'726 unités, atteignant 129'431 unités sur les neuf premiers mois de l'année, en repli de 34%.

"Au cours des deux derniers exercices, les clients en Europe et en Amérique du Nord ont renouvelé et accru leurs flottes de poids lourds, mais les volumes de fret diminuant et la conjoncture économique restant incertaine, ils freinent leurs investissements", a expliqué le PDG Martin Lindstedt dans le communiqué de résultats.

Volvo Group a toutefois accéléré au cours du trimestre l'ajustement de ses opérations au recul des commandes et cet effort se poursuivra lors des trimestres à venir, a-t-il souligné.

Alors que le niveau d'activité était très élevé depuis quelques années, "pour 2020, nous anticipons une baisse du taux de remplacement (des flottes de véhicules) à des niveaux plus normaux en Europe et en Amérique du Nord, ce pour quoi nous nous sommes préparés", a assuré le patron du constructeur.

afp/jh