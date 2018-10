Volvo : avertit sur les émissions de certains camions, le titre chute

Dans les premiers échanges, l'action lâchait plus de 7% à 132,45 couronnes suédoises à la Bourse de Stockholm, parmi les plus fortes chutes du Stoxx 600, qui était stable (+0,06%) à ce stade.

Le groupe suédois, qui fabrique des camions, des équipements de construction, des autocars et des moteurs, a déclaré que les coûts pour résoudre le problème "pourraient être importants" et qu'il était en train d'informer les autorités dans divers pays, sans en dire davantage.

Ce problème pourrait devenir un casse-tête supplémentaire pour Volvo, qui s'attelle à maintenir sa rentabilité après un bond de la demande en Europe et en Amérique du Nord ayant entraîné des goulots d'étranglement dans la chaîne logistique, gonflant les coûts des matières premières et de main d'oeuvre.

Volvo a déclaré dans un communiqué que le plus grand volume de moteurs potentiellement affectés avait été vendu en Amérique du Nord et en Europe, ses deux plus grands marchés.

Le groupe a livré 202.402 camions en 2017.

Volvo a indiqué que tous les produits équipés de ce composant respectaient les limites d'émissions à la livraison et que son enquête indiquait à ce stade que la dégradation affectait différemment les véhicules et les moteurs.

Volvo doit publier ses résultats au troisième trimestre vendredi.

(Esha Vaish; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv STOXX EUROPE 600 0.31% 360.51 -7.77% VOLVO -6.04% 133.9 -6.71%