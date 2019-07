Volvo : dans le vert avec des propos de broker

08/07/2019 | 15:03

Volvo se hisse en terrain positif (+0,8%) et surperforme ainsi l'OMX40 (-0,3%) sur fond de propos favorables de Jefferies qui réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 185 couronnes suédoises sur le titre.



Après l'introduction en Bourse de Traton, Jefferies initie un suivi sur cette filiale de camions de Volkswagen avec une opinion 'conserver' et un objectif de cours de 27 euros, mais il affiche une préférence pour Volvo, jugé 'déjà global et meilleur marché'.



Jefferies s'attend à ce que la demande en camions faiblisse après plusieurs bonnes années, mais il est plus positif que le consensus du fait du commerce en ligne et d'un cycle de modernisation des flottes tiré par des moteurs plus efficients.



