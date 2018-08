Bénéfice en hausse pour Von Roll après six mois en 2018

Zurich (awp) - Recueillant les fruits de sa transformation, Von Roll a amélioré sa rentabilité au premier semestre 2018. Malgré des revenus en baisse, le spécialiste soleurois des produits d'isolation électrique et industrielle a vu son bénéfice net bondir à 954'000 francs suisses, contre 400'000 francs suisses à fin juin 2017.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a lui aussi progressé à 8,83 millions de francs suisses, soit 17,2% de plus qu'au cours des six premiers mois de 2017, écrit mardi l'entreprise sise à Breitenbach. Dans la foulée, la marge correspondante s'est inscrite à 5,2%, contre 4,3% à l'issue du premier semestre 2017.

En revanche, chiffre d'affaires et commandes ont affiché un repli, conséquence notamment de la vente de deux sites de production en Chine et aux Etats-Unis. Les revenus ont ainsi fléchi de 2,4% à 169,77 millions de francs suisses, alors que les entrées d'ordres se sont tassées de 3% à 180,81 millions.

Reflet du redimensionnement entamé au début de l'an dernier, l'effectif du groupe s'est réduit de plus de 10% à 1437 collaborateurs à temps plein. Von Roll estime que la "cure de fitness" continuera à contribuer à l'amélioration de sa performance opérationnelle ces prochain mois.

L'entreprise entrevoit dans le même temps de belles opportunités à la faveur de nouveaux produits et segments d'activité tels que les véhicules électriques et l'aéronautique.

vj/ol