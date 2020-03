Von Roll a renoué avec la rentabilité en 2019, malgré des ventes en baisse

Zurich (awp) - Le fabricant de produits d'isolation Von Roll a vu son bénéfice croître en 2019, malgré des revenus en baisse. Il s'attend à des effets négatifs de l'épidémie de coronavirus sur les ventes et le bénéfice en 2020.

Chiffre d'affaires et entrées de commandes ont affiché un repli l'an dernier, le premier reculant de 9,5% à 291,6 millions de francs suisses et les secondes de 11,6% à 296,9 millions, a indiqué mercredi le spécialiste soleurois des produits d'isolation électrique et industrielle.

"Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, les incertitudes autour du Brexit et le ralentissement de l'économie globale ont eu un impact significatif sur la demande dans nos principaux marchés", d'après le communiqué.

En revanche, la rentabilité s'est améliorée. Le résultat d'exploitation a quasiment quadruplé à 9,7 millions pour atteindre une marge de 3,4%.

Le bénéfice a atteint 3,3 millions l'an dernier, contre une perte de 6,8 millions en 2018.

Le groupe ne livre pas de prévisions chiffrées pour l'année en cours, mais indique continuer à chercher des cibles d'acquisitions.

ck/fr