En pleine réorientation, Vontobel a dépassé les attentes en 2019

Zurich (awp) - La banque de gestion Vontobel a connu une année riche, marquée par l'intégration de Notenstein La Roche et le portefeuille américain de Lombard Odier, mais également une réorientation stratégique annoncée en décembre. La croissance a été au rendez-vous, malgré une collecte en demi-teinte dans la gestion de fortune. La performance est globalement supérieure aux attentes, sauf en ce qui concerne le dividende, pas assez relevé au goût des analystes.

Le bénéfice net s'est inscrit à 265,1 millions de francs suisses, en hausse de 14% sur un an, indique mercredi la banque de gestion. Apuré des éléments exceptionnels liés en partie à l'acquisition en 2018 de la banque privée saint-galloise Notenstein La Roche, cet indicateur s'est enrobé de 4% à 258,9 millions.

La persistance des taux négatifs, les incertitudes géopolitiques, la prudence des clients et la forte concurrence ont pesé sur la marche des affaires. Malgré cela, la banque a généré un produit d'exploitation de 1,26 milliard de francs suisses, en nette hausse de 9%.

La principale contreperformance est à chercher du côté de Financial Products, au coeur de la restructuration annoncée à fin 2019 et dont le résultat avant impôts a chuté de 25% à 47,2 millions. Cette unité sera amputée de l'activité de courtage en action, à Londres, vendue à la Banque cantonale de Zurich. En résultera un recul des recettes qui sera largement compensé par les réductions de coûts et les synergies, a assuré le directeur général Zeno Staub.

Un gain de 3 millions de francs suisses est ainsi attendu cette année déjà. "Nous sommes pleinement opérationnels depuis janvier", a déclaré le patron en conférence de presse. Certains employés concernés ont retrouvé un emploi à l'interne, d'autres ont quitté le bateau. Zeno Staub s'est refusé à fournir un chiffre précis. Vontobel veut se réorienter pour devenir une pure banque de gestion, avec un désengagement des activités liées aux marchés des capitaux.

La collecte d'argent s'est révélée fructueuse, avec des entrées nettes de 11,7 milliards de francs suisses, à comparer aux 5,0 milliards récoltés en 2018. Cela implique une croissance annualisée des afflux de 6,9%, supérieure à la cible de 4-6%.

Solide collecte

La gestion d'actifs a enregistré à elle seule des entrées nettes de 11 milliards de francs suisses. La gestion de fortune affiche un bilan moins avantageux, le groupe revendiquant des afflux nets de 0,5 milliard, inférieurs à la cible du groupe. En 2018, ils avaient atteint 2,2 milliards. L'objectif d'entrées annualisées de 4-6% reste de mise pour 2020, assure le groupe. Vontobel a néanmoins maintenu sa marge brute à 68 points de base.

Dans la division Global Wealth Management, qui englobe gestion de fortune et gérants indépendants, les objectifs de croissance "ambitieux" n'ont pas été atteints dans toutes les régions, a reconnu Zeno Staub.

Vontobel a bénéficié d'une solide évolution dans la gestion d'actifs, appuyée par la performance - moindre mais notable - de la gestion de fortune, résument les analystes. A fin décembre, les actifs clientèle s'élevaient à 226,1 milliards, dont 198,9 milliards de masse sous gestion, en hausse de 16,2%.

Les recettes et le bénéfice net s'inscrivent dans le haut de la fourchette du consensus AWP. La masse sous gestion dépasse les prévisions les plus optimistes. Le dividende est relevé de 15 centimes à 2,25 francs suisses, alors que les analystes tablaient sur 2,40 francs suisses.

Le niveau à 2,25 francs suisses correspond à une redistribution de 50,4%, conforme à l'objectif de "plus de 50%" fixé par la banque, s'est défendu le patron de Vontobel.

La direction a confirmé les objectifs 2020, à savoir une croissance de 4-6% des recettes et des entrées nettes d'argent (annualisées), un rendement des fonds propres de 14% (14,2% en 2019) et un ratio coûts-revenus inférieur à 72% (75,6%). Une nouvelle feuille de route sera dévoilée en juillet.

Après avoir longtemps hésité, l'action Vontobel prenait l'ascenseur. A 13h40, elle progressait 2,6% à 74,50 francs suisses, dans un SPI en recul de 0,07%.

