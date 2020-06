L'objectif des entrées nettes d'argent de Vontobel est "ambitieux" (CEO)

Zurich (awp) - La pandémie de coronavirus a également laissé des traces sur la performance de la banque de gestion Vontobel. Une croissance des entrées nettes d'argent de 4 à 6%, objectif jusqu'ici du zurichois, s'avère maintenant "ambitieuse", a déclaré son directeur général Zeno Staub dans un entretien accordé à "Finanz und Wirtschaft" et publié mardi.

L'établissement bancaire escompte toujours gagner des clients et ceci devrait se refléter au niveau des afflux d'argent nouveau. "Lorsqu'on a cet objectif et qu'on est aussi spécialisé que nous, le succès n'est pas garanti chaque semestre. L'on doit tout simplement se montrer résilient face à la pression", a commenté le patron qui a relevé que le mois de mars, marqué par la chute des marchés financiers et du cours du pétrole dans un contexte de pandémie, a été difficile.

Pour le moment, la banque ne compte pas supprimer des postes de travail, tout en faisant remarquer que certains projets et ressources peuvent être réorientés.

