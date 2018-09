La banque Vontobel se lance dans les produits d'assurance

Zurich (awp) - La banque Vontobel propose désormais des produits d'assurance pour la prévoyance et a lancé à cet effet une plateforme dédiée. Sa banque d'investissement, aujourd'hui déjà un important fournisseur de produits bancaires structurés, a complété son offre en y intégrant des assurances dans le domaine de la prévoyance.

"Nous voyons un potentiel important et encore largement sous-exploité dans le marché suisse de la prévoyance", a affirmé vendredi à Zurich en conférence de presse Roger Studer, responsable de la banque d'affaires de l'établissement zurichois.

D'un côté, le vieillissement de la population devrait stimuler la demande pour les produits de prévoyance ces prochaines années, et de l'autre, c'est un segment encore à la traîne sur le plan technologique. "Dans ce domaine, la numérisation n'a pas encore eu lieu, ce qui se traduit par des coûts, et partant des prix, élevés", explique Florian Salzgeber, responsable de la prévoyance chez Vontobel.

"Grâce à la numérisation, nous sommes en mesure de réduire massivement les frais généraux, tout en personnalisant les produits", a assuré M. Studer. Et de rappeler que dans le segment bancaire, la numérisation a permis une réduction de coûts par produit de 96%.

Et afin de s'assurer une place au chaud dans ce "nouveau monde", la banque privée zurichoise a développé une plateforme numérique, qui est intégrée au système IT Deritrade, utilisé par pas moins de 68 banques et plus de 550 gestionnaires de fortune indépendants.

Interpellé sur les risques inhérents à l'association de produits bancaires et d'assurance - comme par exemple la reprise malheureuse de Winterthur par Credit Suisse - M. Studer s'est dit convaincu que cette fois, grâce à la numérisation, le regroupement de services financiers fonctionnerait, car il correspond à une demande de la clientèle.

Lorsqu'il s'agit de prévoyance, le client souhaite généralement pouvoir conserver si possible tous ses avoirs au même endroit. Pour les banques, la nouvelle offre présente l'avantage que ces dernières peuvent conserver les actifs, même si le client opte pour une assurance.

lie/tt/buc/jh