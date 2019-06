Raiffeisen débauche le responsable du risque de Vontobel

Zurich (awp) - Raiffeisen a annoncé vendredi la nomination de Markus Voegelin au poste de responsable du département Risque & Compliance. L'actuel chef de la gestion du risque (CRO) de Vontobel prendra ses nouvelles fonctions auprès de la coopérative bancaire st-galloise à l'automne et intégrera la direction générale.

Avant de rejoindre la banque de gestion zurichoise en 2016, le quinquagénaire a officié pendant plus de six ans auprès de la banque Coutts, notamment en qualité de directeur financier (CFO), opérationnel (COO) et suppléant du directeur général (CEO), précise Raiffeisen dans un communiqué.

Diplômé de sciences économiques de l'Université de Bâle, Markus Voegelin est titulaire d'un doctorat de l'Université de Zurich et "dispose de connaissances approfondies en gestion des risques et de plus de 15 ans d'expérience dans l'encadrement à des postes seniors et exécutifs".

buc/vj