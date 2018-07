Vontobel dopé par les afflux nets au premier semestre

Zurich (awp) - La banque Vontobel a bouclé le premier semestre sur des résultats en hausse marquée, une progression à mettre au crédit essentiellement de l'accélération de l'afflux de nouveaux capitaux, qui vaut à la masse sous gestion de frôler les 170 milliards de francs suisses.

L'intégration de la banque privée Notenstein La Roche - rachetée en mai à Raiffeisen Suisse pour près de 700 millions - suit son cours. L'acquisition pose les bases de la croissance future, assure vendredi dans un communiqué l'établissement privé zurichois, qui revoit dans la foulée ses ambitions à la hausse.

Le produit d'exploitation réalisé entre janvier et juin a légèrement progressé (+1,9%) à 583 millions de francs suisses et le bénéfice net de près d'un tiers (+31%) à 132,7 millions.

Si les recettes sont ressorties dans le haut des attentes des analystes sollicités par AWP, le bénéfice net a dépassé les pronostics les plus optimistes.

Entre janvier et juin, Vontobel a vu affluer des capitaux à hauteur de 5,1 milliards de francs suisses, contre seulement 0,3 milliard un an plus tôt. La masse sous gestion (AuM) a atteint un niveau record de 168,6 milliards, après 165,3 milliards au bouclement de 2017. Le total des avoirs clientèle a pour la première fois dépassé les 250 milliards.

Forte de ce résultat, la direction de Vontobel a relevé ses objectifs et vise désormais un ratio coûts/revenus "inférieur à 72%", contre 75% jusqu'ici, ainsi qu'un rendement des fonds propres supérieur à 14%, après 12%.

Elle a également laissé entendre que la rentabilité de l'exercice devrait surpasser celle de 2017, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et commerciales, ainsi que les incertitudes liées aux politiques des banques centrales.

Suite à l'acquisition de Notenstein, effective à compter de début juillet, la barre pour le ratio coûts/revenus a été fixée à 70% pour l'unité de gestion de fortune (WM), et l'objectif de marge brute à 68 (65) points de base (pb).

La finalisation de la fusion ainsi que la migration informatique sur les systèmes de Vontobel est attendue d'ici la fin du trimestre en cours. La direction a par ailleurs confirmé la suppression de 140 postes chez Notenstein.

