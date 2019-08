Vontobel gagne BNP Paribas comme 8e émetteur de la plateforme Deritrade

Zurich (awp) - Vontobel élargit sa plateforme Deritrade pour produits structurés avec l'arrivée de la banque BNP Paribas comme huitième émetteur, selon un communiqué de la banque mercredi.

"L'expertise de BNP Paribas dans les produits structurés, spécifiquement dans Autocallable Barrier Reverse Convertibles, renforce la position de Deritrade comme plateforme pour les clients institutionnels. BNP Paribas nous offre une portée et une renommée mondiale en ce domaine et ouvre des possibilités pour une expansion future et des synergies de la plateforme", a expliqué Roger Studer, à la tête de Vontobel Investment Banking.

En 2018, Deritrade a émis plus de 36'000 produits pour un volume d'émission de 6,0 milliards de francs suisses, contre en 4,6 milliards en 2017.

