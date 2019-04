Vontobel: les fonds clientèle ont augmenté de 8% sur les 2 premiers mois de 2019

Zurich (awp) - La masse sous gestion de Vontobel a progressé de 8% lors des deux premiers mois de cette année. A fin février, elle se situait à 207,1 milliards de francs suisses, contre 192,6 milliards à fin 2018.

Cette progression repose en grande partie sur l'évolution positive des marchés en début d'année, a indiqué la banque mardi soir lors de son assemblée générale. L'afflux net d'argent frais, qui s'est concentré surtout sur l'Asset Management, y a aussi contribué. En comparaison avec le solide 1er trimestre 2018, le début de 2019 a été modéré, a précisé la banque.

L'institut continue de tabler sur des incertitudes politiques et économiques croissantes et sur des marchés volatils. "Nous attendons en 2019 un environnement de marché toujours très exigeant et caractérisé par la pression continue sur les marges", a déclaré le patron Zeno Staub devant les actionnaires. La banque vise une poursuite de la croissance et le renforcement de sa position sur ses marchés clés. "Nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs 2020", a affirmé M. Staub.

Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du conseil d'administration. Ils ont en particulier voté un dividende de 2,10 francs suisses par action.

uh/rp