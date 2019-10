VOYAGEURS DU MONDE : LCM relève sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM relève son objectif de cours de 162 à 166 euros sur le titre Voyageurs du Monde, tout en confirmant sa recommandation d’Achat. Le bureau d’études explique que les marchés de l’aventure et du sur-mesure sont sur des tendances de fond positives et que les Etats-Unis représente un marché au potentiel énorme. L’analyste souligne également la qualité du management et la génération de cash toujours solide.