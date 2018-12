Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM réitère sa recommandation d’Achat sur le titre Voyageurs du Monde, ainsi que son objectif de cours de 152 euros, dans le sillage de l’acquisition du britannique Mickledore Travel Ltd. Le bureau d’études explique que cette acquisition répond à une tendance de plus en plus forte de touristes désireux de réaliser des voyages d’aventure sur mesure sans la contrainte d’un groupe ou de dates précises.Néanmoins, cette transaction opération aura un impact limité sur les comptes du groupe puisque Mickledore réalise 2,7 millions de livres (environ 3,1 millions d'euros) de chiffre d'affaires en 2018. D'autres opérations pourraient voir le jour dans les prochains mois, selon l'analyste, afin de renforcer le maillage européen de Voyageurs du Monde.