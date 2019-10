VOYAGEURS DU MONDE : creuse ses pertes au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Voyageurs du Monde a dévoilé mercredi ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, l’agence de voyage a accusé une perte nette (part du groupe) de 2,7 millions d'euros sur la période (contre -1,5 million un an plus tôt) et un Ebitda de -1,3 million d’euros (contre -0,6 million d’euros un an plus tôt). Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 3,9 % à 182,2 millions d’euros.Dans son communiqué, Voyageurs du Monde rappelle que le résultat au 30 juin est structurellement déficitaire compte tenu du cycle de l'activité (en 2018, 38 % du chiffre d'affaires a été réalisé au premier semestre, 62 % au second).Le groupe explique également que l'environnement social s'est révélé peu favorable en France (mouvement social). En revanche, la reprise touristique dans les pays du Moyen-Orient (Oman, Jordanie, Egypte) et du Maghreb se confirme.Hors éléments exceptionnels, le résultat du groupe devrait progresser au 31 décembre 2019, par rapport à l'année précédente.