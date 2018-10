Voyageurs du Monde : réduit ses pertes au 1er semestre

18/10/2018 | 11:18

Voyageurs du Monde dévoile une perte nette part du groupe de -1,5 million d'euros sur le premier semestre 2018, contre -2,5 millions un an auparavant, et un EBITDA de -0,6 million d'euros contre -2,9 millions au premier semestre 2017.



Le groupe de tourisme a réalisé un chiffre d'affaires de 175,4 millions d'euros en hausse de 14,7% (+12,3% à périmètre constant), dans un environnement économique en amélioration et dans un contexte de reprise touristique des pays du Moyen-Orient et du Maghreb.



Compte tenu des effets conjugués d'une amélioration du chiffre d'affaires et de la marge, et sauf événement exceptionnel, le résultat net du groupe enregistrera une hausse au 31 décembre 2018, par rapport à l'année précédente.



