Voyageurs du Monde : renforce sur le marché anglais

Communiqué

Paris, le 14 décembre 2018

Voyageurs du Monde se renforce sur le marché anglais

Au terme d'un accord intervenu le 13 décembre 2018, KE Adventure Travel, filiale anglaise de Voyageurs du Monde et spécialiste du voyage d'aventure, a acquis 100% du capital de Mickledore Travel Ltd et se renforce ainsisur le marché anglais.

Fondé en 2004 par Rick et Sonja Cooper, Mickledore est le leader du voyage d'aventure en individuel sur le territoire anglais. Mickledore, basé à Keswick , a réalisé en 2018, 2,7 M£ de chiffre d'affaires, compte 12 salariés et réalise la moitié de son chiffre d'affaires auprès d'une clientèle anglaise et l'autre auprès d'une clientèleinternationale.

Auprès d'Ashley Toft, Directeur Général de KE Adventure Travel, Rick et Soja Cooper vont continuer à accompagner les équipes de Mickledore pour assurer la continuité de la croissance et du développement deMickledore qui conservera son autonomie en terme d'organisation.

Cette opération va permettre à KE Adventure Travel de bénéficier du savoir faire des équipes de Mickledore pourcompléter son offre de voyages sur mesure au côté de sa gamme actuelle de voyages accompagnés d'un guide. Mickledore pourra diversifier son offre sur d'autres territoires européens et, sur le territoire anglais, gérer l'offre de voyages d'aventure enindividuel des structures françaises de Voyageurs du Monde: Terres d'Aventure, Alli-bert Trekking et Nomade aventure.

Le Groupe Voyageurs du Monde a réalisé un chiffre d'affaires de 426.9M€ etKE Adventure Travel de 9 M£ en 2017.

Rappels :

Le Groupe est leader en France sur les créneaux du voyage sur mesure (58% du CA de 2017), avec les marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Original Travel, et du voyage d'aventure (38% du CA de 2017) avec les marques Terres d'Aventure, AllibertTrekking et Nomade Aventure.

L'action est admise aux négociations sur Euronext Growth Paris et est éligible au PEA PME.

Contacts:

Voyageurs du MondeLionel Habasque, Directeur Général Délégué, T : 01 53 73 76 86 M:lhabasque@terdav.com

Alain Capestan, Directeur Général Délégué, T : 01 42 86 16 54 M:acapestan@voyageursdumonde.fr