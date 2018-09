Voyageurs du Monde : CM-CIC bientôt au tour de table

20/09/2018 | 09:42

Voyageurs du Monde (VDM), l'agence de voyage spécialisée dans le 'sur mesure', annonce l'arrivée prochaine d'un nouvel actionnaire à son tour de table, CM-CIC Investissement, afin d'accroître sa présence à l'international.



Dans le détail, la filiale de capital-investissement de CM-CIC prendra place au tour de table du holding de contrôle de Voyageurs de Monde, Avantage, qui fin 2017 détenait les deux tiers des parts.



L'opération aura lieu 'début octobre' et sera réalisée sur la base d'un cours de référence de l'action VDM de 110 euros. Alors que le titre s'échange 135 euros ce matin à la Bourse de Paris, ce prix 'intègre une décote de liquidité et de minorité de 13% sur la moyenne des cours de 2018'.



Un nouveau holding, baptisé Avantage 2, se substituera à l'ancien. Son capital demeurera contrôlé par les fondateurs, 'aux côtés de fonds gérés par Montefiore Investissement et BNP Paribas Développement entrés respectivement en 2016 et en 2001'. L'opération sera accompagnée d'un pacte d'actionnaires et bénéficiera d'une dérogation à l'obligation de lancer une OPA.



Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'internationalisation des activités du groupe, sachant que plus de 20% du volume d'affaires est déjà réalisé hors de France. La direction vise notamment les Etats-Unis, mais aussi d'autres pays.



Voyageurs du Monde indique enfin que les comptes semestriels toujours attendus le 18 octobre prochain seront 'conformes aux prévisions annoncées en juin dernier'.









