Voyageurs du Monde : Allibert dope l'activité semestrielle



Voyageurs du Monde a enregistré, sur le premier semestre 2013, un chiffre d'affaires de 127,6 ME en croissance de 19,4 % (+1,3% à périmètre constant). Dans un contexte économique difficile (marché français du tourisme en recul de 4% au total et de 7% sur le long courrier) les deux principales activités du Groupe, le voyage sur mesure et le voyage d'aventure, ont affiché des progressions respectives de 4,4% (+3,9% à périmètre constant) et de 68,2% (+2,6% à périmètre constant). La progression de l'activité voyage d'aventure est essentiellement liée au rapprochement, fin 2012, avec le Groupe Allibert.



Les deux principales activités représentent sur ce semestre 88% des ventes contre 85% l'an dernier sur la même période. Les activités "collectivité" et "incentive" (8,2% des ventes) enregistrent un chiffre d'affaires en repli de 15%.



Le résultat d'exploitation progresse de 5,9% en termes réels et de 17,6% à périmètre constant. Le résultat net part du Groupe s'est établi à -3,5 ME contre -3,6 ME sur la même période de l'exercice précédent, soit une hausse de 2,8% (+3,9% à périmètre constant).



Le groupe rappelle que le résultat au 30 juin de Voyageurs du Monde est structurellement déficitaire compte tenu du cycle de l'activité. Mais l'intégration du Groupe Allibert a augmenté mécaniquement la perte au 30 juin 2013. Cependant, il est à souligner qu'en raison de l'amélioration de la rentabilité cette perte est moins importante qu'au 30 juin 2012. 1