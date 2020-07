VP Bank: Patrick Bont nommé directeur de la gestion des risques

Zurich (awp) - VP Bank a nommé l'ancien responsable de la division bancaire de l'Autorité des marchés financiers (FMA) du Liechtenstein, Patrick Bont, comme nouveau directeur de la gestion des risques et membre de la direction générale au 1er novembre, selon un communiqué paru lundi.

De 2001 à 2009, il a occupé divers postes de direction à UBS tant à Zurich et qu'à Hong Kong. Patrick Bont est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université de Saint-Gall et d'un Executive Master of Laws (LL.M) de l'Université du Liechtenstein ainsi que d'un Executive Master en transformation numérique de la Haute école spécialisée de Coire.

