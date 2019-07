VP Bank met l'accent sur la clientèle chinoise fortunée

Zurich (awp) - VP Bank va collaborer avec le gestionnaire de fortune Hywin Wealth Management afin de servir une clientèle chinoise fortunée. La banque liechtensteinoise a signé un accord avec son partenaire pour créer une plateforme commune basée à Hong Kong et dédiée à l'Empire du Milieu, indique-t-il jeudi.

Fondé en 2006 à Shanghai, Hywin Wealth Management est présenté comme l'un des leaders de la gestion de fortune en Chine, avec 148 succursales dans 72 villes et plus de 2000 employés. La société compte plus de 50'000 clients. Elle est présente également à Hong Kong et en Grande-Bretagne.

La plateforme commune vise à répondre à la demande de la clientèle fortunée et très fortunée, ce que l'on appelle dans le jargon les "high net worth individuals" et les "ultra high net worth individuals". Ces deux catégories regroupent les personnes pouvant investir respectivement au moins 5 et 30 millions de dollars.

Basé à Vaduz, VP Bank déploie déjà des activités en Asie avec des bureaux à Singapour et Hong Kong.

fr/maj